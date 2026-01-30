Zulhas Apresiasi Kinerja PGN SAKA Menjaga Ketahanan Pangan & Mendukung Swasembada Energi

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi kinerja PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA), perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) yang merupakan bagian dari Sub Holding Gas Pertamina, atas kontribusinya dalam menjaga ketahanan dan mendukung swasembada energi nasional.

Apresiasi disampaikan Zulhas yang juga ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional saat kunjungan kerja ke Onshore Processing Facilities (OPF) Wilayah Kerja Pangkah dan Desa Binaan PGN SAKA, di Desa Pangkahwetan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 27–28 Januari 2026.

Menko Zulhas menilai capaian produksi minyak PGN SAKA WK Pangkah sepanjang 2025 yang melampaui target APBN dan target perusahaan sebagai kontribusi nyata industri hulu migas dalam menjaga ketersediaan pasokan energi nasional.

Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja di wilayah operasi PGN SAKA juga dinilai berjalan dengan sangat baik. "Presiden menekankan agar tidak ada kebocoran sumber daya alam. Apa yang telah dicapai PGN SAKA dalam mendukung swasembada energi nasional harus terus ditingkatkan," kata Zulhas dalam siaran pers, Jumat (30/1/2026).

Hingga akhir 2025, PGN SAKA mencatatkan kinerja produksi yang melampaui target serta menjaga keandalan operasi. Ke depan, perusahaan pelat merah itu menargetkan keberlangsungan produksi hulu migas melalui optimalisasi aset eksisting serta kelanjutan kegiatan eksplorasi dan pengembangan, guna memastikan pasokan energi domestik yang stabil dan berkelanjutan.

"PGN SAKA berkomitmen mendukung pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi melalui peningkatan produksi hulu migas, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial bersama masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan," ujar Direktur Utama PGN SAKA Intan Fauzi.

PGN SAKA memegang peran strategis dari sisi hulu migas dalam menyediakan pasokan energi yang menjadi fondasi operasional kawasan swasembada, termasuk untuk kebutuhan listrik, pemberdayaan proses produksi, serta infrastruktur pendukung.

Selain meninjau fasilitas operasi, Menko Pangan juga melakukan kunjungan panen bandeng di tambak percontohan Program Kampung Bandeng KKP serta meninjau Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PGN SAKA untuk Kelompok Pembudidaya Ikan dan Koperasi Merah Putih di Desa Pangkahwetan.