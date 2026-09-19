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Zulhas Bilang Cak Imin Masih Memikir-mikir Maju Jadi Capres

Zulhas Bilang Cak Imin Masih Memikir-mikir Maju Jadi Capres
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Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam perayaan HUT ke-28 PAN di JICC, Jakarta, Jumat (18/9). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas terekam mencandai Ketum PKB Muhaimin Iskandar a.k.a Cak Imin saat berpidato di HUT ke-28 partai berkelir biru itu di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Mulanya, Zulhas menyapa beberapa tamu yang hadir dalam HUT ke-28 PAN dengan mengawali menyebut nama Presiden Prabowo Subianto. 

"Yang terhormat, yang kami banggakan, Pak Prabowo Subianto," ujar Zulhas.

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Zulhas mengatakan partainya senang Prabowo tak pernah absen dan rutin hadir dalam setiap kegiatan PAN.

"Pak Presiden Prabowo tidak pernah absen acara PAN dari dahulu sampai sekarang. Kami ucapkan terima kasih, Pak," ujar Menko Pangan itu.

Dia kemudian melanjutkan pidato dengan menyapa Wapres RI Gibran Rakabuming dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang hadir di lokasi.

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Zulhas melanjutkan pidato dengan menyapa Ketum Golkar Bahlil Lahadalia yang disambut tepuk tangan kader PAN.

Pria berusia 64 tahun itu sempat berbicara kepada Bahlil dengan bilang betapa berat menjabat ketum partai di Indonesia, apalagi menjadi Presiden RI.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku bersama Cak Imin dan Bahlil komitmen mendukung Prabowo, meski ada sedikit perbedaan.

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