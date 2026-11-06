Zulhas: Kami Tak Mau Bodoh Terus soal Ekspor CPO

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ingin agar Indonesia mengekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah secara langsung ke negara pembeli akhir.

Karena itu, Zulhas sapaanya ingin ekspor CPO itu tanpa ada campur tangan dari negara perantara, agar memperoleh nilai jual yang lebih tinggi.

Zulkifli menilai pola perdagangan sejumlah komoditas strategis Indonesia, seperti kelapa sawit, nikel, dan timah, masih belum memberikan keuntungan optimal karena sebagian ekspornya melewati negara tetangga.

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"Kami ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesal juga. Indonesia produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga," kata Zulkifli di Batam, Kamis (5/11)

Zulhas mencontohkan perdagangan CPO yang menurutnya memiliki selisih harga cukup besar antara harga jual Indonesia kepada negara tetangga dan harga di pasar tujuan berikutnya.

"Harga CPO Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi Rp13.000. Bertahun-tahun. Kami tidak mau lagi, masa kami bodoh terus. Kami ingin ekspor langsung," ujarnya.

Menurut Zulkifli, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut perdagangan, tetapi juga kemampuan Indonesia mengendalikan rantai distribusi dan memperoleh nilai tambah dari kekayaan alam sendiri.

Zulhas turut menyinggung sejumlah persoalan lain yang dinilai memperlihatkan posisi Indonesia kerap dirugikan, mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia.