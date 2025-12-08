Zulhas: Prabowo Bakal Hapus Utang KUR Korban Terdampak Bencana Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Aceh mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto pasca-terdampak bencana banjir dan longsor.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo telah melakukan peninjauan langsung ke Aceh.

Dia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu menetapkan beberapa fokus kebijakan khusus, terutama pada sektor pertanian, menyusul pemulihan Aceh pasca-bencana.

"Kemarin beliau meninjau Aceh, langsung ke (meninjau) area pertanian, perbaikan infrastruktur bendungan, persawahan," kata Zulkifli dalam BIG Conference 2025, di Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Selain arahan untuk percepatan perbaikan area pertanian dan infrastruktur, dia menyebut Presiden juga mengarahkan penghapusan utang KUR bagi yang terdampak bencana.

"(bicara) penghapusan utang KUR bagi yang terdampak bencana," ujar Politisi yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Menurutnya, Prabowo meminta adanya peningkatan pengiriman stok cadangan pangan ke Aceh.

Menyusul hal ini, Zulhas memastikan bantuan cadangan pangan dari pemerintah akan terus berlanjut.