Zulhas Respons Ejekan Panggul Beras: Mau Ngatain Silakan, Saya Maafkan

Zulhas Respons Ejekan Panggul Beras: Mau Ngatain Silakan, Saya Maafkan

Zulhas Respons Ejekan Panggul Beras: Mau Ngatain Silakan, Saya Maafkan
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. FOTO: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merespons hujatan publik terhadap aksinya memanggul beras di wilayah terdampak banjir, Sumatra.

Politikus yang akrab disapa Zulhas mengaku ejekan soal memanggul beras tersebut sampai ke dunia nyata.

"Ada yang lirik-lirik (selagi jalan di luar, red), tetapi enggak ngomong gitu ya. 'Oh, Pak Zul!'. Ada yang gitu. Ada Ibu-ibu dua. 'Pak Zul, berasnya di mana? Enggak gotong beras?' katanya," ujar Zulhas menirukan pertanyaan warga tersebut di BIG Conference 2025, Jakarta Selatan, Senin (8/11).

Menanggapi pertanyaan itu, Zulhas memberikan jawaban santai kepada ibu-ibu yang menyapanya.

Dengan nada jenaka, dia menjawab sedang beristirahat sejenak dari aktivitas fisik memanggul beras.

"Ini saya bilang saya lagi olahraga, karena kecapean gotong beras," ujarnya menceritakan.

Di balik respons jenaka tersebut, Zulhas menjelaskan aksi memanggul beras tersebut, bagian dari amanat almarhumah ibunya.

Politisi PAN tersebut diperintahkan untuk memberikan bantuan setiap hari sebagai sebuah kewajiban moral.

