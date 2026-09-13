Zulhas Sebut Pembukaan Rekening Massal Mulai Oktober 2026, Purbaya Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah mulai Oktober 2026 ini akan membuka rekening baru bagi seluruh masyarakat Indonesia berusia 17 tahun ke atas.
Menurut Zulhas, pembukaan rekening itu sebagai sarana penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
“Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp 50 ribu,” kata Zulkifli Hasan di Lampung, Sabtu (12/9).
Zulhas mengatakan pembukaan rekening tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menerima berbagai program bantuan pemerintah.
Pembukaan rekening itu juga sekaligus mendukung penyaluran bantuan secara lebih terarah.
Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk barang melalui koperasi desa.
“Kalau barang di Kopdes. Beras, jagung, alsintan, bungkuk nanti di koperasi desa. Mudah-mudahan Oktober sudah berjalan,” ujarnya.
Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kecil kemungkinan program pembukaan rekening massal akan diterapkan tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kecil kemungkinan program pembukaan rekening massal akan diterapkan tahun ini.
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