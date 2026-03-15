Zulhas Sebut Stok Pangan Tetap Aman Meski Eskalasi Konflik Timur Tengah Meningkat
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut stok bahan makanan di Indonesia dalam kategori aman meski eskalasi Timur Tengah (Timteng) terus meningkat setelah perang Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel.
Zulhas berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media setelah melepas peserta Mudik Ceria PAN 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (15/3).
"Kalau soal pangan, semua siap. Stoknya cukup," kata Zulhas, Minggu.
Ketua Umum PAN itu menuturkan harga pangan saat ini juga terkendali meski Timur Tengah didera konflik.
Zulhas mengatakan harga beberapa komoditas seperti telur hingga ikan terjaga. Hanya cabai yang terpantau naik sedikit.
"Mau beras, mau jagung, mau telur, mau ikan, mau ayam, memang sedikit naik cabai, tetapi sekarang sudah mulai agak turun, ya. Jadi, stok pangan aman insyaallah," ujar eks Menteri Perdagangan (Mendag) itu.
Zulhas mengatakan persediaan BBM di Indonesia dalam kategori aman, karena memiliki cadangan di tangki selama 30 hari.
Eks Ketua MPR itu berharap masyarakat tidak panik karena stok pangan dan BBM di dalam negeri mencukupi ketika eskalasi perang Iran vs AS-Israel meningkat.
