JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Marak Kasus Keracunan MBG

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Marak Kasus Keracunan MBG

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Marak Kasus Keracunan MBG
Pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang bertugas di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi: Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan keselamatan anak merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi merespons maraknya kasus keracunan MBG, di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).

“Kemarin, Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai Makan Bergizi Gratis,” ucap Zulhas.

Menurut dia, perhatian Prabowo terhadap insiden yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat serius.

“Jadi, betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saya sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden bahwa bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata dia.

Langkah yang ditempuh meliputi penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi kedisiplinan di SPPG khususnya juru masak, serta sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah.

“Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tetapi aktif melakukan pengawasan,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menambahkan bahwa setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ungkap arahan Presiden Prabowo Subianto soal Program Makan Bergizi Gratis, setelah marak kasus keracunan MBG.

