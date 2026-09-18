Zulhas Ungkap Kesepakatan dengan Bahlil di Depan Prabowo, Ada Respons Dua Jempol
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku bersama Ketum Golkar Bahlil Lahadalia bersepakat menganggap Prabowo Subianto sosok yang layak menjabat Presiden RI.
Hal demikian dikatakan Zulhas saat berpidato dalam syukuran puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Mulanya, Zulhas menyapa beberapa tamu yang hadir dalam HUT ke-28 PAN dengan mengawali menyebut nama Presiren RI Prabowo Subianto.
"Yang terhormat, yang kami banggakan, Pak Prabowo Subianto," ujar Zulhas, Jumat.
Zulhas mengatakan partainya senang Prabowo tak pernah absen dan rutin hadir dalam setiap kegiatan PAN.
"Pak Presiden Prabowo tidak pernah absen acara PAN dari dahulu sampai sekarang. Kami ucapkan terima kasih, Pak," ujar Menko Pangan itu.
Zulhas kemudian melanjutkan pidato dengan menyapa Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang hadir di lokasi.
Dia juga menyapa Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan beberapa pimpinan DPR RI yang turut hadir pada acara syukuran puncak HUT ke-28 PAN.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku bersama Ketum Golkar Bahlil Lahadalia bersepakat menganggap Prabowo layak menjabat Presiden RI.
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