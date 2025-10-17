Zulkifli Hasan Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik Versi Survei SPIN

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei Nasional Strategic and Political Insight Network (SPIN) merilis hasil survei terbarunya, terkait kinerja setahun jajaran Kabinet Merah Putih.

Hasilnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menempati posisi teratas sebagai Menko dengan kinerja terbaik. Sebanyak 24,4 persen responden menilai Zulhas sebagai Menko dengan kinerja paling baik.

Selanjutnya, disusul Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 22,6 persen, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar sebesar 21,2 persen.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan bahwa hasil ini mencerminkan evaluasi publik terhadap satu tahun kinerja kabinet Prabowo–Gibran.

Terutama terhadap para menteri koordinator yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional di bidang pangan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pertama tentu ini sejalan dengan banyaknya tugas dan peran yang di delegasikan kepada Menko Pangan dari Presiden di pemerintahan ini,” kata Mawardin dalam Rilis Survei Nasional SPIN, di Jakarta, Kamis (16/10).

Disamping itu, menurutnya, Ketua Umum PAN tersebut juga dinilai masyarakat berhasil menjalankan tugas dari presiden terkait menjaga stabilitas pangan nasional sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Ia mampu mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dengan baik dan menjaga stabilitas pangan tetap terkendali,” ujar Mawardin.