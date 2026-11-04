Zulkifli Hasan Siapkan 30 Kg Beras Gratis untuk 33,2 Juta Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa 30 kilogram beras gratis bagi 33,2 juta kepala keluarga (KK) yang masuk ketegori desik 1 hingga desil 4.
Bantuan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 tersebut akan disalurkan sekaligus.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan beras masing-masing 10 kilogram untuk setiap bulan.
Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram per keluarga.
Ia meminta informasi mengenai program bantuan tersebut disampaikan secara luas agar masyarakat yang berhak mengetahui dan dapat memanfaatkan bantuan pemerintah.
"Ini untuk 33,2 juta kepala keluarga yang masuk desil 1,2,3 dan 4. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilogram untuk Oktober 10 kilogram, November 10 kilogram dan Desember 10 kilogram. Jadi, diberikan sekaligus 30 kilogram," kata Zulhas, Rabu (4/11).
Menurutnya, masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan dan belum mendapatkan penyaluran tidak perlu khawatir.
Mereka dapat mendatangi kantor Bulog untuk mengambil bantuan terlebih dahulu apabila persediaan beras di rumah sudah habis.
Sebanyak 33,2 juta per KK akan menerima beras bantuan dari pemerintah. Bantuan itu akan dirapel 3 bulan, warga mendapat beras 30 kilogram per satu bulannya.
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