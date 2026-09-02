menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » ZXMoto 820X ADV Versi Produksi Dinilai Lebih Menyalak

ZXMoto 820X ADV Versi Produksi Dinilai Lebih Menyalak

ZXMoto 820X ADV Versi Produksi Dinilai Lebih Menyalak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ZXMoto 820X ADV versi produksi. Foto: visordown/zxmoto

jpnn.com - Jagat pencinta roda dua mendadak riuh. Pemicunya sederhana: beberapa lembar foto bocoran sontak viral di media sosial.

Di dalam foto itu, tampak sosok motor petualang bertubuh kekar yang langsung mencuri perhatian: ZXMoto 820X ADV.

Bagi yang mengikuti pameran EICMA akhir tahun lalu, wajah motor itu mungkin tidak asing.

Baca Juga:

ZXMoto 820X ADV memang lahir dari basis konsep 820 ADV. Bedanya, versi siap produksi tampil jauh lebih galak dan maskulin.

Perubahan paling menyengat ada di bagian wajah. Lampu depan model bertumpuk (stacked) yang sempat menuai perdebatan di EICMA resmi ditanggalkan.

Gantinya, ZXMoto menyematkan desain headlight baru bertema agresif—membuat tatapannya seperti siap melahap trek tanah maupun aspal.

Baca Juga:

Di balik paras barunya yang makin galak, ZXMoto tetap mempertahankan fondasi lamanya.

Rangka utama, sub-frame, hingga konfigurasi sasis masih mengadopsi ketangguhan platform 820 ADV yang sudah teruji.

ZXMoto 820X ADV memang lahir dari basis konsep 820 ADV. Bedanya, versi siap produksi tampil jauh lebih galak dan maskulin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI