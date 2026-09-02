ZXMoto 820X ADV Versi Produksi Dinilai Lebih Menyalak

jpnn.com - Jagat pencinta roda dua mendadak riuh. Pemicunya sederhana: beberapa lembar foto bocoran sontak viral di media sosial.

Di dalam foto itu, tampak sosok motor petualang bertubuh kekar yang langsung mencuri perhatian: ZXMoto 820X ADV.

Bagi yang mengikuti pameran EICMA akhir tahun lalu, wajah motor itu mungkin tidak asing.

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ZXMoto 820X ADV memang lahir dari basis konsep 820 ADV. Bedanya, versi siap produksi tampil jauh lebih galak dan maskulin.

Perubahan paling menyengat ada di bagian wajah. Lampu depan model bertumpuk (stacked) yang sempat menuai perdebatan di EICMA resmi ditanggalkan.

Gantinya, ZXMoto menyematkan desain headlight baru bertema agresif—membuat tatapannya seperti siap melahap trek tanah maupun aspal.

Di balik paras barunya yang makin galak, ZXMoto tetap mempertahankan fondasi lamanya.

Rangka utama, sub-frame, hingga konfigurasi sasis masih mengadopsi ketangguhan platform 820 ADV yang sudah teruji.