Zymuno Ajak Masyarakat Perkuat Proteksi Kesehatan dalam Menghadapi Risiko Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kanker Sedunia (World Cancer Day), PT Etos Kreatif Indonesia (Ethos) melalui brand Madu Herbal Zymuno menyuarakan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga kesehatan tubuh.

Melalui kampanye “Temani Langkah Besarmu”, Zymuno mengajak masyarakat dalam upaya preventif menghadapi risiko kanker.

"Kanker tetap menjadi tantangan kesehatan serius di tingkat nasional maupun global," kata Ahli Gizi, Emilia Achmadi, Jumat (27/2).

Di Indonesia, kanker tercatat sebagai penyebab kematian ketiga terbesar.

Berdasarkan data terbaru Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari WHO, terdapat lebih dari 408.661 kasus baru dan hampir 242.099 angka kematian akibat kanker di tanah air tahun 2022.

Angka itu diprediksi akan terus meroket secara global.

International Agency for Research on Cancer (IARC) memproyeksikan lonjakan hingga lebih dari 35 juta kasus baru per tahun di seluruh dunia pada 2050 jika tren gaya hidup saat ini terus berlanjut.

Fakta itu menegaskan urgensi penerapan strategi preventif yang kuat melalui gaya hidup sehat dan pemanfaatan bahan alami.