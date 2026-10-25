Zymuno Essential Gelar PINK MOVE di Bulan Kesadaran Kanker Payudara 2026

jpnn.com, BEKASI - Dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara 2026, PT Etos Kreatif Indonesia (Ethos) lewat produk unggulannya, Zymuno Essential, menghadirkan kegiatan bertajuk “PINK MOVE - A Movement for Better Health” di Car Free Day Bekasi.

Zymuno Essential merupakan madu herbal yang mengandung madu, ekstrak temulawak, temu putih, daun kelor, dan daun meniran serta secara tradisional membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker.

Kehadiran Zymuno Essential dalam kegiatan tersebut sejalan dengan komitmennya dalam mendorong masyarakat, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan payudara.

Kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukasi kesehatan yang dikemas secara interaktif dan mudah diikuti masyarakat, dengan menghadirkan sejumlah aktivitas, mulai dari Health & Nutrition Talkshow, edukasi kesehatan payudara dan SADARI (Periksa Payudara Sendiri), hingga olahraga bersama sebagai bagian dari kampanye hidup sehat.

Selain itu, pengunjung dapat mengunjungi Zymuno Health Corner untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan, mengenal semua produk Zymuno Essential, serta mengikuti aktivitas pengalaman produk dan sampling sesuai ketersediaan.

Dalam sesi edukasi kegiatan PINK MOVE by Zymuno Essential, Mentari Suci Ramadhini, S.Gz., Dietisien, sebagai Nutritionist menyampaikan pentingnya pemenuhan nutrisi dan gaya hidup sehat dalam mendukung kondisi tubuh, termasuk bagi pasien kanker.

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“Pemenuhan nutrisi merupakan bagian penting dalam mendukung kondisi tubuh pasien kanker. Prinsipnya bukan hanya memilih satu jenis makanan atau bahan tertentu, tetapi memastikan kebutuhan energi, protein, cairan, vitamin, dan mineral terpenuhi sesuai kondisi pasien yang bisa didapatkan juga dari madu dan Temu Putih. Madu mengandung berbagai senyawa bioaktif, termasuk flavonoid dan asam fenolat, yang telah diteliti karena aktivitas antioksidan serta potensi antikankernya. Selain itu, Temu putih mengandung senyawa zerumbone yang diketahui memiliki efek anti kanker yang dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker.” jelas Mentari Suci Ramadhini, S.Gz., Dietisien.

Selain Nutritionist, sesi edukasi PINK MOVE by Zymuno Essential juga menghadirkan Yurike Prastika, aktris dan model senior Indonesia yang dikenal melalui perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang menyebar ke tulang belakang.