Zymuno Essential, Madu Herbal yang Memelihara Kesehatan Penderita Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Produk madu herbal Zymuno resmi berganti identitas menjadi Zymuno Essential. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperjelas peran produk sekaligus memperkuat kredibilitas di mata konsumen.

Meski nama dan tampilan kemasan mengalami penyesuaian, PT Etos Kreatif Indonesia (Ethos) menjamin bahwa kandungan, manfaat, serta cara konsumsinya tetap sama.

"Dijamin semua manfaat dan tata cara konsumsinya tetap sama," kata Direktur Operasi dan Komersial PT Etos Kreatif Indonesia, Andik Duana Putra, Rabu (25/3).

Dia menyebutkan, pembaruan ini dilakukan untuk memberikan kejelasan posisi Zymuno sebagai madu herbal yang berperan sebagai pendamping dalam memelihara kondisi kesehatan, khususnya bagi penderita kanker.

Kata "Essential" dipilih karena bermakna "penting", yang merepresentasikan produk ini sebagai bagian krusial dalam mendampingi perjalanan kesehatan konsumen di masa yang penting.

Dia menegaskan bahwa Zymuno Essential bukanlah produk baru, melainkan penegasan identitas yang sudah dibangun sejak awal.

"Evolusi ini dilakukan agar komunikasi brand makin relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini," ungkapnya.

Selain perubahan nama, kemasan baru Zymuno Essential kini dilengkapi dengan berbagai penanda kredibilitas untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Penanda tersebut meliputi penambahan logo Halal terbaru, logo Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta logo penghargaan Top Innovation Choice Awards 2024.