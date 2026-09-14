ZZUF Beri Banyak Kejutan dalam Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, ZZUF akhirnya meluncurkan album terbaru yang bertitel Zzuf pada 11 September 2026.

Album kedua tersebut menjawab penantian panjang dari band beranggotakan Fuzztoni, Faw, Goms, dan Tir itu setelah sekian lama tidak mengeluarkan album penuh.

"Album ini adalah sebuah gambaran panjang dari semua proses yang kami jalankan selama pembuatan album, hingga melakukan eksperimen yang belum pernah dilakukan," ungkap Fuzztoni ZZUF, Senin (14/9).

Dalam album ini, ZZUF menyuguhkan 15 track yang menjelajahi wilayah bermusik yang baru.

ZZUF menghadirkan banyak kejutan, di antaranya 3 kolaborator spesial. Ini merupakan pertama kalinya ZZUF bekerja sama atau berkolaborasi dengan musisi atau band lain.

Pertama, ZZUF mengajak Delpi Suhariyanto dari Dongker. Delpi menulis lirik dan mengisi bagian vokal salah satu lagu yang berjudul, I Smile.

"Mengapa kami kepikiran untuk berkolaborasi dengan Delpi?, alasannya sangat simple, karena kami merasa dia sangat cocok dengan lagu tersebut," jelasnya.

Kedua, ZZUF mengajak Deathro dari Jepang. Dalam proses kreatif, musik lagu tersebut sudah selesai terlebih dahulu.