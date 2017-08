Ayu Ting Ting Peluk Cowok Ini, Netizen: Janda Mah Bebas Nemplok  

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan antara pedangdut Ayu Ting Ting dengan petinggi stasiun televisi yang menayangkan acara Pesbukers, Otis Hahijary tampaknya telah membaik.

Buktinya, mereka tampak akrab dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram Ayu. Padahal sebelumnya, sindirian sang bos beberapa waktu lalu diduga ditujukan untuk pelantun lagu Sambalado itu.

Kala itu, Otis Hahijary menulis peringatan pada pengisi acara Pesbukers yang telat datang syuting.

"Pesbukers Live Will Starts At 16:30, Be Punctual!!! COME AS YOU'RE REQUESTED!!! IF YOU'RE LATE, YOU ARE OUT (Pesbukers live akan mulai pada 16:30, Tepat Waktulah!!! Datanglah sesuai permintaan!!! Jika Anda telat, Anda akan dikeluarkan)," begitu pernyataan Otis Hahijary.

Namun, foto tersebut seolah ingin dijadikan bukti oleh Ayu bahwa kabar dirinya didepak dari Pesbukers tidak benar. Pada foto tersebut, Ayu dan Otis tampak mengumbar senyuman ke kamera.

Beragam komentar pun bermunculan dari warganet. “Nemplok sana sini wkwkwkwkwk. Janda mah bebas. Kasian anaknya kalau lihat kelakuan emaknya wkwkwkw,” celetuk novanurulannisa.

“Puber kedua dia ha ha ha cari cari yang passsss,” balas nurul.apriliaaa. “Gimik trus cari sensasi biar nambah followersnya, dan makin terkenal namanya juga artis. Semakin banyak haters semakin terkenal,” lanjut indriiratnaa.

“Nemplok nemplok sama yang ini nemplok sama yang onoh yang sudah punya istri juga ditemplokin. Pantas ceremei,” kata amriety03. “Setingan kalau gak nge drama gak laku kali ya acaranya. Jadi malas nonton dan nggak pernah nonton fb lagi sekarang,” lizayulansari.