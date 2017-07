Badai Adelaide: Dua Pekerja Dibawa Ke RS Akibat Tersambar Petir

SHARES

Seorang pekerja alat pengangkat material atau crane di Adelaide, Australia Selatan, tersengat listrik saat menyalakan mesin yang sedang dipakainya, ketika badai melewati kota itu di siang hari Kamis, (27/7/2017).

Menurut sekretaris Serikat Pekerja Konstruksi, Kehutanan, Tambang dan Energi (CFMEU) di negara bagian Australia Selatan, yakni Aaron Cartledge, pria berusia 50-an tahun itu berada di sebuah konstruksi gedung di Franklin Street, ketika diyakini aliran listrik (yang berasal dari badai) merambat melewati rantai yang digunakan untuk membantu mengoperasikan mesin tersebut. Skip Instagram Post

Cartledge mengatakan bahwa pekerja crane itu telah keluar dari rumah sakit, tapi ia sangat beruntung bisa selamat.

"Ia tak langsung tersengat listrik, crane-nya yang tersengat dan alat itu mengalihkan beberapa voltase listrik ke kabel menuju rantai dan lalu ke operator crane yang tergantung pada rantai tersebut," kata Cartledge.

Sementara itu, seorang pria lainnya juga dilarikan ke rumah sakit setelah petir menghantam lempeng logam di jalanan, dekat tempat ia bekerja di Marion, Australia Selatan.