Cavaliers Menang Mudah Atas Celtics di Game Pertama

Pemain Cleveland Cavaliers, LeBron James mendapat double team dari pemain Boston Celtics. Foto: AFP

jpnn.com, BOSTON - Sekitar 18.600 penonton di TD Garden, Boston, menjadi saksi keperkasaan Cleveland Cavaliers di game pertama Eastern Conference Finals atau final Wilayah Timur NBA, Kamis (18/5).

Sang juara bertahan NBA itu menang atas tuan rumah Boston Celtics 117-104. Cavaliers tancap gas sejak kuarter pertama, leading 30-19. Kemudian 31-20 di kuarter kedua.

Celtics mencoba mengimbangi di kuarter ketiga, unggul 36-31 dan 29-25 di kuarter keempat. Dengan hasil ini, Cavaliers untuk sementara unggul 1-0 (format best of seven).

Cavaliers memang tampak lebih segar dan berani bermain cepat. Saat transisi, Celtics terlihat kedodoran.

Wajar saja. Cavaliers terakhir bermain sepuluh hari yang lalu, ketika memastikan kemenangan 4-0 atas Toronto Raptors di semifinal wilayah. Sementara Celtics, baru dua hari yang lalu tampil habis-habisan memastikan kemenangan 4-3 dari Washington Wizards.

Di game pertama final Timur ini, LeBron James menjadi penyumbang angka terbanyak buat Cavaliers dengan 38 points. Disusul Kevin Love dengan 32 points. Sementara dari Celtics, Jae Crowder dan Avery Bradley masing-masing mencetak 21 points.

"Energi. Itu yang kami manfaatkan di game ini. Kami bertahan dengan baik, dan terus menekan mereka saat kami menyerang," kata James on court usai pertandingan.

Game kedua duel Celtics versus Cavaliers ini masih akan digelar di TD Garden, Sabtu (20/5) mendatang. (adk/jpnn)