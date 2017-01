Cieee, Tyas Mirasih Dilamar di Jepang

Tyas Mirasih. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Tyas Mirasih tengah berbahagia. Pasalnya, perempuan 29 tahun itu baru saja dilamar oleh kekasih Raiden Soedjono.

Proses lamaran itu dilakukan pada saat Tyas dan Raiden ‎berlibur ke luar negeri. Keduanya kini tengah berada di Jepang.

Momen Raiden melamar, diunggah Tyas lewat aku Instagram miliknya. Di salah satu foto terlihat Raiden tengah berlutut sembari memasukan cincin ke jemari Tyas.

"Happiness is overrated. If there is other Word to describe how I am feeling right now- that would be it," tulis Tyas.

Dalam foto lainnya, Tyas memperlihatkan cincin yang diberikan oleh Raiden. Cincin itu melingkar di jari manis pemain film Air Terjun Pengantin tersebut.

"He put a ring on it," tulis Tyas.

Tyas juga mengunggah kebersamaannya dengan Raiden sembari memperlihatkan cincin di jari manisnya.

"No measure of time with you will be long enough. But let's start with foreve, Fiance. Bismillah," tulis Tyas. (gil/jpnn)