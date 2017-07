Cieeee...Maia Estianty Pamer Jam Tangan Mahal, dari Pengusaha Itu yaa

Maia Estianty. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Media sosial Instagram milik musikus Maia Estianty masih ramai soal gosip hubungan si pemilik dengan Irwan Mussry.

Salah satunya, saat Maia mengunggah foto yang memamerkan jam tangan. "Thank you to @breitling #breitlingjetteam for a great and unforgettable moment #diarymaia #maiaestianty," tulis Maia di caption foto tangan dan jam tersebut.

Sontak, pengikut Bunda Maia mengaitkannya dengan Irwan, si pengusaha tajir yang menjadi agen jam tangan mahal di Indonesia. "gambarnya jam,kalimatnya thank you????,,mungkin say thank you jg ama tuan jam tangan yaaa??????????????????????????????????,,selamat berbahagia????????,,,kami tunggu kabar yg lebih membahagiakan lagi (pernikahan)????," merrychresna.

"Cieeeee bunda @maiaestiantyreal jamnya eheummm....," tulis princess_abidah5615. "Bunda tu jam yg harga 2M ya????????@maiaestiantyreal," sebut faridamfidha

"Yaaa ampunn bunda @maiaestiantyreal jamnyaaa hargaaaa 10digitttttt," kata nona.sheny.

"Jam nya, dari pengusaha jam itu bukan Bun ?? *Kepo nih ????????????????????," timpal ra2aulia. Lalu ada lagi yang bilang, 'Jam nya nyonyiaaahhh... harganya bs beli cireng se kabupaten, masih susuk (kembali) ????," sebut rtnpspt.

Kabar hubungan Maia dengan Irwan belakangan makin santer. Maia dan Irwan di beberapa kesempatan sering update status di lokasi yang sama, meski belum pernah mempublikasikan foto bareng. (adk/jpnn)