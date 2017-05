Hahahaa...Ivanka Trump Bikin Blunder soal Santo dan Legenda Lazio

jpnn.com, ROMA - Lawatan pertama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ke sejumlah negara pekan kemarin diwarnai sejumlah anekdot. Termasuk dari anggota tim penasihatnya yang juga putri Donald, Ivanka Trump.

So, dalam sebuah kunjungan ke Vatikan dan Roma, putri Trump berusia 35 tahun itu makan malam bersama suaminya Jared Kushner di restoran Le Cave di Sant'Ignazio.

Ivanka tampak terpana melihat sebuah gambar yang terpajang di dinding, terletak di antara sebuah salib dan gambar Padre Pio, seorang suci yang dipuja di Roma.

"Santo (orang suci) mana itu," tanya Ivanka.

Foto sosok yang dikira santo oleh Ivanka itu sebenarnya adalah salah seorang legenda Lazio era 1969-1976, Giorgio Chinaglia.

HILARIOUS

Ivanka Trump at lunch in Rome restaurant. Sees this pic. Asks: "Who is that Saint?".

It was Lazio/Cosmos legend Giorgio #Chinaglia pic.twitter.com/6Z8GaflcUP — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 24 Mei 2017