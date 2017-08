Kisah Sandiaga Uno Menekuni Investasi di Pasar Modal

jpnn.com, JAKARTA - One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) Stock Center diharapkan bisa melahirkan 200 ribu pengusaha baru di Jakarta.

Untuk jangka panjang, OK OCE Stock Center diharapkan bisa mencetak pelaku pasar saham andal seperti Warren Buffett, Hary Tanoesoedibjo (HT), dan Rosan Roeslani.

Untuk mewujudkan impian itu, OK OCE Stock Center menggelar training of trainers.

Pada pelatihan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno membakar semangat ratusan peserta.

Sandi berbagi kisah dan pengalaman kala berkiprah dalam industri pasar modal sepanjang 20 tahun terakhir.

”Waktu saya berkiprah di pasar modal, pasar masih dikuasai pemodal asing. Kala itu, pemodal mancanegara setidaknya mendominasi dengan porsi 70 persen. Investor domestik hanya keciptratan kue pasar saham 30 persen,” ujar Sandi.

Saat ini, menurut Sandi, perkembangan pasar modal Indonesia begitu pesat.

Teknologi begitu canggih dan terjadi pergeseran secara dramatis.