Sajikan Petualangan Baru, Cita Citata Bakal Saingi Syahrini dan Laudya Chintya Bella?

Cita Citata. FOTO: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Cita Citata tak mau ketinggalan mengikuti jejak selebritis lain yang terlebih dulu terjun ke bisnis kue.

Untuk mengembangkan bisnisnya, pelantun lagu Sakitnya Tuh di Sini tersebut memilih wilayah Bandung, Jawa Barat.

Dengan membuka bisnis kue di Bandung, Cita menambah deretan artis yang sudah terlebih dahulu membuka bisnis kue di Kota Kembang tersebut, yakni Syahrini dan Laudya Chintya Bella.

Meski begitu, Cita tampaknya cukup percaya diri dengan brand kuenya dengan menyebut akan memberikan petualangan kuliner baru dan berbeda.

Hal itu diungkapkan Cita lewat akun Instagram miliknya.

“Hallo semua… Akan ada kejutan di bulan Agustus ini untuk warga Bandung..@ceatacake akan hadir dan memberikan petualangan kuliner terbaru dan berbeda untuk kalian semua. Tungguin yaa @ceatacake a little bliss in every bite! #enaknyatuhdisini,” ujar Cita lewat akun Instagram miliknya.

Kabar Cita akan merilis bisnis kue disambut bahagia pengikutnya di Instagram. Mereka mendukung langkah Cita yang terjun ke bisnis kue.(lya/pojoksatu/jpnn)