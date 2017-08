Sheila Marcia, Udah Dapat Teguran Lewat Kecelakaan Kenapa gak Kapok?

jpnn.com, JAKARTA - Sheila Marcia kembali panen hujatan dari netizen.

Hal ini terjadi setelah beredar foto dan video Sheila yang tengah berciuman dengan seseorang dalam akun gosip lambe_turah.

Mereka merasa kasihan dengan perkembangan ketiga anak Sheila. Terlebih, pemberitaan Sheila lebih sering mengangkat sensasi ketimbang prestasinya.

“Kesian sama anak-anaknya,” ucap akun itsme_putriavia.

“Kalo gak punya anak sih, iya suka2 nya lah mau gonta- ganti cewek or cowok. Tapi ini punya anak 3 ekor lagi. Haduh prihatin deh saya. Not my business but I feel sorry with her children,” kata akun iddakohlsch.

“Kok sedih ya liat gini, gak kasian sama anak. Anaknya masih pada kecil”, yang anaknya tau ibunya di luar kerja, tapi kalo liat kaya gini, apa yang akan dipikirkan oleh si anak. Bagaimana kalo temen”nya atau keluarga dari temen” si anak ngasi tau, dan anaknya pada dibully,” ujar akun elshinta_arianti.

Ada pula netizen yang merasa iba meminta agar Anji mengambil hak asuh Leticia dari ibunya.

“Udah dapat teguran lewat kecelakaan, tapi klakuan malah tambah jadi,” kata akun ririe_94.