118 BUMN Kumpulkan Laba Rp 87 Triliun, 9 Berstatus Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 118 badan usaha milik negara (BUMN) hanya mengumpulkan laba sebesar Rp 87 triliun pada semester pertama 2017. Sementara itu, sembilan BUMN berstatus sakit.

Jumlah laba itu menurun satu persen dibandingkan semester pertama 2016 yang mencapai Rp 88 triliun.

”Untuk kinerja, dibanding tahun lalu, more or less sama,’’ ujar Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Selasa (29/8).

Penurunan perolehan laba disebabkan BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk belanja modal.

Hingga akhir tahun, 118 BUMN tersebut diprediksi mengumpulkan laba bersih Rp 180 triliun sampai Rp 197 triliun.

”Targetnya Rp 190 triliun. Tapi, Bu Menteri BUMN (Rini Soemarno) meminta lebih. Targetnya tembus kepala dua (Rp 200 triliun),” jelasnya.

Hingga semester pertama tahun ini, belanja modal BUMN mencapai Rp 111 triliun.

Artinya, ada lonjakan 40,50 persen ketimbang periode sama 2016 yang hanya Rp 79 triliun.