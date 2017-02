2 Juta Wisatawan Datangi Borobudur Selama 2016

Borobudur. Foto: Radar Kedu/JPNN

jpnn.com - Candi Borobudur dan destinasi Joglosemar (Jogjakarta, Solo, Semarang) benar-benar ngebut menarik wisatawan mancanegara (Wisman) di Thailand.

Salah satu destinasi prioritas Kementerian Pariwisata (Kemenpar) itu memperlihatkan keunggulannya dengan melaunching 25 Kalender Even 2017 di Borobudur dan sekitarnya dalam acara pameran pariwisata Thai International Travel Fair (TITF) 2017 pada tanggal 15 – 19 Februai 2017 di Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok - Thailand.

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik Kementrian Pariwisata (Kemenpar) Rizki Handayani didampingi Asisten Manajer Promosi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Ikhsan Tarima memaparkan, 25 event tersebut adalah Tawur Agung Prambanan (27 Maret), Ratu Boko Yoga dan Meditation Day (9 April), Lomba Cipta Kreasi Tari Borobudur (11-12 April), Mandiri Jogja International Marathon (23 April), Borobudur International Conference (6-7 Mei), Borobudur Photo Contest (1-30 Mei), Waisak and Borobudur (11 Mei), Prambanan Music, Art and Culture (20 Mei).

Selain itu ada juga Prambanan International Yoga Day (3 Juni), Borobudur Legoland Festival (15-30 Juni), Sounds of Borobudur Cultural and Music Camp (14-16 Juli), Mahakarya Borobudur Hair Style and Fashion (22 Juli), Borobudur International Festival (28-30 Juli), Prambanan Culinary Festival (12-13 agustus), Prambanan Jazz (19-20 Agustus), Festival Tari Keraton Nusantara (20-21 Agustus), Ratu Boko Festival (22-24 September), Borobudur and Prambanan Water Color Heritage Exhibition (25 September), 6 Oktober (Festival Gamelan Nusantara and Langen Cerita (6 Oktober), Goowess Bike Tour (28 Oktober), Borobudur Music Performance (28 Oktober), Hari Raya Kebudayaan Borobudur (17-18 Oktober), Jogja International Heritage Walk (18-19 November), Borobudur International 10K (26 November), dan New Years Borobudur Nite (31 Desember).

”Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenpar yang telah mengakomodasi dan memberikan arahan di pameran ini, kami akan berusaha terus berkoordinasi dengan tour travel yang melayani wisatawan Thailand menuju ke Joglosemar agar mereka mau hadir ke acara-acara kami, salah satunya dengan pameran ini,” ujar Ikhsan Tarima.

Menurut Ikhsan, selain memamerkan semua agenda di destinasi prioritas tersebut, pihak Candi Borobudur juga akan bertemu dengan beberapa tokoh agama yang ada di Thailand terkait dengan kedatangannya ke Borobudur.

”Karena secara Religi, kaitannya sangat kental destinasi kami ini dengan Thailand. Kami sudah mempersiapkan 25 event itu untuk menjaga konsistensi kedatangan ke Borobudur,” ujarnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, pada tahun 2016, Borobudur berhasil mendatangkan sebanyak 2 juta Wisman dan Wisnus yang datang ke salah satu keajaiban dunia tersebut.