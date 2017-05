Astrid Tiar Ngebet Suaminya Jadi Profesor

Astrid Tiar. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - Presenter Astrid Tiar yang kini tinggal di New Castle, Inggris bakal segera pulang ke tanah air. Artis peran berdarah Batak itu sudah tiga tahun berada di Inggris untuk menemani suaminya, Gerhard Renaldi Situmorang yang sedang menyelesaikan pendidikan S3.

Astrid menuturkan, dirinya sudah mengingatkan Gerhard untuk segera menyelesaikan pendidikan doktoralnya sehingga bisa secepatnya kembali ke Indonesia. Dia bahkan mewanti-wanti suaminya bisa menuntaskan pendidikan di negeri Ratu Elizabeth itu pada Desember mendatang.

“Saya sudah ultimatum suami saya, kan kami tinggal di Inggris sudah tiga tahun. Saya bilang sama dia kalau sudah saatnya kita kembali,” tutur Astrid Tiar saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

“Saya mau balik ke Indonesia tahun ini per Desember. Doakan saja suami saya pulang dengan gelar profesor,” sambungnya.

Astrid pun mengaku telah menata beberapa barang yang akan dibawanya pulang ke Jakarta. Bawaannya pun bakal bejibun.

"Kontainer sudah rapi. Bawa sepeda, bawa apa-apa banyak he he he. Dari sana, yang di sini mungkin agak susah (didapat), saya bawa. Yang pasti kontainer sudah tersedia untuk bawa barang-barang pulang ke Jakarta. Harus dipersiapkan sekarang kan," tuturnya.

Apakah Astrid sudah ngebet aktif lagi di dunia hiburan tanah air? Pesohor kelahiran 12 Juli 1986 itu pun akan membatasi tawaran pekerjaan.

"Kalau dulu dari pagi sampai malam live semua, sekarang sudah punya anak dua jadi prioritasnya keluarga,” tutur ibu dari Dialucita Annabel Estheressa Thiorina Situmorang itu.(mg7/jpg)