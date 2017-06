Ayu Ting Ting Ultah ke 25, Balajaer Bikin Hashtag

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting hari ini, Selasa (20/6) tengah berulang tahun ke-25.

Pelantun lagu Geboy Mujaer ini langsung banjir ucapan ultah dari Balajaer, sebutan fans militan Ayu di sosial media.

Bukan hanya memberikan ucapan dan doa untuk sang idola, Balajaer juga membanjiri kolom Instagram Ayu dengan tagar #HBDAyuTingTing25 untuk menandai ulang tahun janda satu anak tersebut.

“Met milad teteh….. Barakallah….. @ayutingting92 #HBDAyuTingTing25,” ujar ranilatifah95.

“#HBDAyuTingTing25 semoga panjang umur sehat selalu makin banyak rejeki dan slalu dalam lindungan Allah… Amiin @ayutingting92,” imbuh febybilla.

“Happy Birthday ka @ayutingting92 semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, sukses karirnya wish you all the best #HBDAyuTingTing25,” komen ghinasalsa94.

Bukan itu saja, Balajer juga meminta Ayu Ting Ting tetap sabar dengan semua komentar nyinyir haters yang kerap membully-nya.

“#HBDAyuTingTing25,sabar n tetap semangat” imbuh akun aryani9465.(lya/ps/jpnn)