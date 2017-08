Beckham Jadi Bocah Alay, Beginilah Kelakuan Unik Seleb Penggila Game of Thrones

SHARES

Tampaknya, tak ada satu orang pun yang punya imunitas kuat terhadap demam Game of Thrones (GoT). Para seleb papan atas Hollywood pun ikutan terjangkit, seperti jutaan rakyat jelata di penjuru dunia.

Dengan tayangnya season ketujuh, para bintang yang menjadi fans serial TV adaptasi buku karangan George R.R. Martin itu melakukan beragam reaksi.

Mulai berkomentar di media sosial sampai membuat menu spesial Seven Kingdom. Inilah di antaranya sebagaimana dikutip dari Time:

1. Menu Telur Naga

Pasangan artis Kristen Bell dan Dax Shepard sudah lama dikenal sebagai fans garis keras GoT. Saat premiere season 7 pada 16 Juli lalu, keduanya membuat video parodi. Mereka memainkan theme song dengan dandanan berganti-ganti menyerupai karakter serial HBO itu. ”Kata-kata tak bisa mengekspresikan obsesi kami pada premiere Game of Thrones. Semoga video ini bisa,” tulis Shepard pada caption video yang diunggah di YouTube itu. Beberapa hari kemudian, mereka menonton GoT dengan ditemani dua menu spesial, Wildling Wings dan Dragon Eggs. ”Membawa A Game-ku malam ini,” tulis Bell di Instagram.

2. Masuk To Do List