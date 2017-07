Cie Cieee...Bunda Maia dan Irwan Mussry Liburan di Eropa

Maia Estianty. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Maia Estianty sedang liburan ke Eropa. Salah satunya ke Dijon Air Base, Longvic, Prancis.

Pada unggahan foto di Instagram, mantan istri Ahmad Dhani itu mengenakan seragam awak kapal tempur lengkap dengan helm kuning. Pada pose lainnya, Maia terlihat sedang berada di dalam kabin dan siap untuk terbang. “Going on a helicopter ride above burgundy vineyard ...," tulis Maia sebagai keterangan foto yang diunggah pada Sabtu (1/7).

Menariknya, ternyata bukan hanya Maia yang sedang liburan di Eropa. Pengusaha Irwan Mussry yang dikabarkan sebagai kekasihnya Maia itu juga berada di sana.

Pemilik akun Instagram @irwanmussry itu juga mengunggah foto di dalam pesawat dengan mengenakan helm dan kacamata hitam.

"Ready for takeoff aboard this vintage T-6 Texan, a single-engine aircraft from the 1950's," Irwan juga membuat keterangan untuk foto yang disukai lebih dari dua ribu orang tersebut.Kerap terlihat dalam waktu dan lokasi yang sama, netizen pun meminta Irwan Mussry mengunggah foto bareng Maia. Bahkan mereka juga mendoakan keduanya segera meresmikan hubungan ke pelaminan. “Foto bareng ME nya diupload donk pak,” celetuk @kirania_arfiyanto. “Iya nie bikin greget jadi penasaran,” sahut @tiene_pratama. “cepet diresmiin om. Nunggu apa lagi? Udah banyak doa buat om @irwanmussry dan bunda @maiaestiantyreal,” sambung @alvin_williams29.

“Om sama bunda ya cepet sebar undangan donk om, biar ikut bahagia,” kata @purquiana_putrie. “Gak sabar nunggu lounching dengan bunmai, ayo donk om upload foto berdua,” lanjut @m_anio. (mg7/jpnn)