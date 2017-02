'Eropa akan Membunuh City jika Kalah dari Monaco'

Josep Guardiola. Foto: AFP

jpnn.com -Arsitek tim Manchester City, Josep 'Pep' Guardiola mengaku sangat menghormati Monaco, lawan yang akan dijamu dalam leg pertama 16 Besar Liga Champions, di Etihad Stadium, Rabu (22/2) dini hari WIB nanti.

Selain tamu berstatus pemimpin klasemen sementara Ligue 1 (Prancis), Monaco juga datang sebagai tim yang paling galak se-Eropa untuk sementara ini.

Di liga lokal, Monaco sudah mencetak 76 gol dari 26 laga, dan hanya kemasukan 24 gol. Rata-rata, Monaco mencetak 2,92 gol per pertandingan. Catatan itu paling ganas. Di peringkat kedua ada wakil dari La Liga bernama Barcelona, 2,74 gol per pertandingan.

Kemudian ada Real Madrid 2,67 gol per pertandingan, Napoli 2,40 gol per pertandingan dan posisi kelima ditempati Manchester City dengan 2,04 gol per pertandingan.

"Seluruh Eropa akan menonton kami, mereka akan mengamati dan menganalisis kami. Eropa akan membunuh kami jika kami tidak menang," kata Guardiola di laman UEFA.

Pria yang lebih suka mencukur habis rambut di kepalanya itu memberikan apresiasi buat pelatih Monaco, Leonardo Jardim, yang telah membuat Monaco menjelma menjadi tim yang disegani musim ini.

"Saya benar-benar terkesan dengan Monaco. Secara fisik mereka sangat kuat. Semua pemain mereka bisa mencetak gol, jadi tidak perlu repot membuat peluang untuk mencari gol. Saya tahu, mereka tim paling sukses di Eropa dalam urusan mencetak gol," ujar Guardiola. (adk/jpnn)