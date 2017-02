Istimewa! BCL Undang Pak Habibie ke Konser Tunggalnya

Bunga Citra Lestari. Foto: Squared Division for JPNN.com

jpnn.com -Konser tunggal Bunga Citra Lestari (BCL) akan digarap dengan konsep yang istimewa. Tak hanya istimewa, konser tersebut rencananya akan dihadiri sejumlah seniman, aktor hingga tokoh politik nasional.

Di antaranya ada aktor Joe Taslim, ia pun memberikan dukungannya untuk konser perdana BCL ini

"Congrats atas konser pertama It's Me BCL, konser dari hati dan melibatkan seniman-seniman terbaik dunia yang pasti yang pasti memorable dan spesial buat BCL dan penggemarnya. Looking forward!," kata Joe Taslim seperti yang dimuat dalam siaran pers yang diterima JPNN, Jumat (3/2).

Selain Joe Taslim, lawan main BCL di Film My Stupid Boss, Reza Rahadian, juga berencana hadir dalam konser tersebut.

Sejumlah musisi kenamaan seperti Ariel Noah, Yovie Widianto, Ari Lasso, DJ Dipha Barus, Pas Band, Nathan Hartono, hingga mantan Presiden ke-3 RI BJ Habibie masuk daftar undangan yang diharapkan hadir dalam konser BCL.

Konser yang di-direct Ashley Evans dan Anthony Ginanjar ini akan digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, 1 Maret 2017. Tiket konser tersedia di situs rajakarcis.com. (mg5/jpnn)