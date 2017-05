Kevin Aprilio Kenalkan Pacar ke Penggemar

Kevin Aprilio. Foto: dok.JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Pasangan kekasih, Kevin Aprilio dan Vicy Melanie menggelar meet and greet bersama penggemar pada Sabtu (6/5). Jumpa fans itu dilaksanakan dalam pagelaran Jakcloth 2017, tepatnya di booth In Out, clothing line lokal yang mereka dukung.

Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, Kevin Aprilio dan Vicy Melanie terlihat meladeni dengan ramah ratusan fans yang hendak berfoto bareng. Keduanya berdiri di depan pintu masuk lokasi In Out, sembari kadang menemani fans berbelanja.

"Acaranya seru banget, banyak yang belanja dan ngobrol-ngobrol juga," kata Kevin Aprilio di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (6/5).

Pentolan band Vierratale itu menyebut memang kerap menyempatkan waktu untuk bertemu fans. Bahkan dia selalu mengusahakan untuk melayani permintaan foto baremg penggemar. Menuru Kevin fans juga harus dihargai apalagi saat ada kesempatan berjumpa.

"Dari dulu aku usahakan layanin foto fans, soalnya ngga boleh sombong," ucapnya.

Dalam meet and greet hari ini, anak Addie MS itu menyapa fans selama kurang lebih dua jam. Kevin terlihat semangat meladeni antusias ratusan penggemar. Sesekali dia juga memamerkan pakaian In Out yang dikenakannya.

Pada kesempatan yang sama, Kevin juga mengungkapkan alasannya mendukung brand In Out. Menurutnya produk lokal ini sesuai dengan selera bergayanya. Apalagi In Out punya produk yang berkarakter minimalis tapi tetap elegan.

"Saya suka kaos yang minimalis, dan In Out punya disain yang sesuai selera saya. Enak dipakai pas manggung atau santai," ucapnya.