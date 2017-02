Kuatkan Evelyn, Nikita: Jadi Janda gak ada Salahnya kok

Aming dan Evelyn. Foto: Instagram

jpnn.com - Nikita Mirzani kembali membuat heboh netizen. Pasalnya, janda dua anak ini mengunggah video mengenai Evelyn Nada Anjani.

Pada keterangannya, Niki menuliskan kata-kata membesarkan hati Evelyn.

Mantan pacar Samuel Rizal ini meminta Evelyn bersabar dan meyakinkan bahwa dirinya tidak sendirian.

Kata-kata yang Niki tulis seolah menyiratkan bahwa rumah tangga Evelyn dengan Aming tengah bermasalah.

Terlebih, dalam tagarnya Nikita menuliskan berstatus janda bukanlah suatu masalah.

“Neng @ev0124 yang sabar yah, semua yang sudah digariskan Tuhan nggak akan ada yang bisa merubahnya, tetaplah menjadi seperti ini, jangan berubah lagi, jangan takut kamu tidak sendiri we love you. Keep fight, jangan sedih-sedih lagi, simpen airmatanya buat hal yang lebih penting. #latepost #videolamabgt #sabar #jadijandagaadasalahnyakok #semangaaaaat,” tulis Niki.

Melihat caption tersebut, netizen jadi makin penasaran dengan apa yang tengah menimpa pada rumah tangga Evelyn dan Aming.(chi/jpnn)