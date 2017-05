Luar Biasa! Kyrie Irving Berikan Segalanya Untuk Cleveland Cavaliers

Kyrie Irving meringis kesakitan. Foto: AFP

jpnn.com, CLEVELAND - Sekitar 20.560 penonton di Quicken Loans Arena, Cleveland, Rabu (24/5) pagi WIB, menjadi saksi langsung betapa pentingnya Kyrie Irving buat Cleveland Cavaliers.

Point guard berusia 25 tahun kelahiran Melbourne Australia, namun dibesarkan di New Jersey, AS itu menjadi bintang Cavaliers dalam game keempat final Wilayah Timur NBA melawan Boston Celtics.

Irving mencatat 42 poin dan mengangkat mental timnya saat tertinggal dari Celtics. Di akhir game, Cavaliers menang 112-99 dan untuk sementara memimpin 3-1 (best of seven).

Dalam game keempat tadi, Cavaliers memulainya dengan buruk. Ya, setelah Celtics secara mengejutkan menang di game ketiga di tempat yang sama, anak-anak Boston lagi-lagi membuat Cavaliers cemas.

Celtics unggul 29-19 di kuarter pertama dan menutup babak pertama (kuarter 1 dan 2) dengan leading 57-47. Penonton di Quicken Loans tak bisa tenang di bangkunya. Pemain favorit mereka, LeBron James tampil jelek banget di babak pertama.

Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun berkarier di NBA, James mencatat empat fouls di babak pertama.

Namun apa yang terjadi di awal kuarter ketiga dan keempat? Di saat fan Cavaliers bertanya-tanya apa yang akan dilakukan timnya ketika James sedang 'bau', muncullah Irving!

Cleveland comeback mengejar ketertinggalan 16 poin dari Boston. Irving motornya. Irving melakukan segala cara agar Cavaliers mengejar dan leading atas Celtics. Dia mengeluarkan semua kemampuan. Memasukkan bola dengan tangan kiri, kanan, dari paint area atau tembakan tiga poin.