Lukaku dan Rashford Bawa MU Menang di Derby Manchester

jpnn.com, HOUSTON - Manchester United keluar sebagai pemenang Derby Manchester di NRG Stadium, Houston, AS, Jumat (21/7) pagi WIB. Dalam ajang pramusim International Champions Cup 2017 (Grup AS) itu, MU menang atas Manchester City 2-0.

Dua gol tim besutan Jose Mourinho lahir di babak pertama. Bomber asal Belgia yang baru dibeli dari Everton, Romelu Lukaku membuka keran gol pada menit ke-37, lewat sepakan kaki kirinya.

Gol kedua tercipta dari tendangan kaki kanan bintang MU, Marcus Rashford pada menit ke-39. Selain mendonasikan gol, kedua pemain tersebut juga berkontribusi besar dalam urusan merepotkan permainan City.

Di babak kedua, Mourinho dan pelatih City Pep Guardiola mengganti sejumlah pemain. City yang tertekan di 1 x 45 menit pertama, di paruh kedua tampil lebih baik, meski belum berhasil menjebol gawang Setan Merah. Statistik ESPN mencatat, secara keseluruhan (2 x 45), Manchester City unggul dalam urusan possession 54-46.

Setelah kurang galak dalam shots on goal di babak pertama, City memperbaikinya di babak kedua. Total, City melakukan 15 shots, empat di antaranya on goal. Sementara MU 13 shots, enam on goal. (adk/jpnn)

Hasil ICC 2017

(Amerika Serikat)

AS Roma 1-1 PSG (adu penalti 3-5)

MU 2-0 City

(Tiongkok)

AC Milan 1-3 Borussia Dortmund

Bayern Muenchen 1-1 Arsenal (adu penalti 2-3)

