Mieke Amalia: Malam Ini Beda Banget, Empty

jpnn.com, JAKARTA - Kesedihan masih dirasakan Mieke Amalia, istri Tora Sudiro. Pasalnya Tora tidak berada bersama dirinya malam tadi lantaran masih ditahan di Polres Jakarta Selatan.

Dia dijadikan tersangka setelah terbukti mengonsumsi dumolid.

Tora bersama Mieke ditangkap polisi di rumah mereka yang berada di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (3/8). Tora ditahan, sementara Mieke diperbolehkan pulang.

"Malam ini beda banget.. Aku enggak bisa bayangi kamu lagi apa!! EMPTY," ‎tulis Mieke dalam Insta Story di akun @mieke_amalia, Minggu (6/8) dini hari.

Mieke juga menyampaikan pesan untuk Tora.

"Aku pulang dulu ya sayang... Dont let them take your smile away," ucapnya.

Tidak hanya itu, Mieke juga mengunggah foto tangan dirinya bersama Tora saling berpegangan. Keterangan foto tersebut bertuliskan My Love.

‎Tora dijerat dengan Pasal 62 Undang-undang Psikotropika. Dia terancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (gil/jpnn)