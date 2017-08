Oalah, Nenek Maia Estianty Ternyata Istri Pertama Presiden Soekarno

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Tak banyak yang tahu bila musisi Maia Estianty ternyata cucu dari Siti Oetari Tjokroaminoto, istri pertama Presiden Soekarno.

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa mantan istri Ahmad Dhani itu sebagai cicit pahlawan nasional Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto.

Dalam unggahan Maia di Instagram, dia menceritakan sejarah dalam keluarga besarnya. Di masa lalu, Siti Oetari Tjokroaminoto memiliki hubungan dengan Soekarno.

Siti Oetari Tjokroaminoto menikah siri dengan Soekarno pada tahun 1921. Pernikahan itu menjadi yang pertama bagi keduanya.

"My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno.... Nenek saya ini, Oetari Tjokroaminoto adalah istri pertama Presiden RI yg pertama, Soekarno. #maiaestianty #diarymaia #soekarno #istrisoekarno," tulis Maia sebagai keterangan foto yang diunggah.

Mengetahui kebenaran sejarah itu, membuat warganet berdecak kagum. Mereka pun memuji silsilah keluarga Maia yang merupakan darah seorang pejuang bangsa.

“Ya ampun. Selama ini tahu istri-istri Soekarno. Paling kepo sama istri pertamanya yang adalah anak gurunya kan ya, penasaran. Ternyata ohh ternyataaa, emang darah orang-orang pinter ya bun,” kata nanciadriani.

“Wahhh inilah makanya orang selalu lihat seseorang dari “bibit bebet bobot”, makin kagum ama bunmay,” balas kiranaangin910.