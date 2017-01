ONE Championship Gandeng Celebrity Fitness Promosi MMA

Ilustrasi. Foto: istimewa for JPNN

jpnn.com - Promotor Seni Bela Diri Campuran (MMA) ONE Championship mendapatkan partner kerja sama baru, yakni Celebrity Fitness, merek pusat kebugaran terbesar di Asia Tenggara.

Kolaborasi ini membuat Celebrity Fitness bakal menjadi penyedia fasilitas latihan untuk ONE Championship saat diperlukan. Program ini sebagai bentuk dukungan untuk promosi MMA sekaligus pelaksanaan CSR oleh Celebrity Fitness.

‎"Kami sangat merasa terhormat dipilih sebagai mitra gym resmi oleh ONE Championship sebagai promotor seni bela diri campuran terbesar di Asia. ONE tak tertandingi di Asia dan telah sukses menghasilkan gelaran hebat yang menghasilkan para bintang MMA lokal. Kami percaya fasilitas kami memiliki peralatan kelas dunia untuk melayani rutinitas latihan paling intensif sekalipun bagi atlit olah raga apapun,‎" ujar Tony Pickering, Presiden Direktur Celebrity Fitness.

‎Sesi latihan bersama di Celebrity Fitness telah dilakukan pada Rabu (11/1) lalu di FX Sudirman, dengan menghadirkan atlet top ONE Championship, Anthony “Archangel” Engelen dan Vincent “Magnivincent” Latoel dalam acara “Meet & Greet” bersama para penggemar fitness dan olah raga bela diri.

Baik Engelen dan Latoel memiliki garis keturunan Belanda-Indonesia dan merupakan salah satu atlit lokal teratas dalam daftar petarung MMA di Jakarta. Keduanya dijadwalkan untuk beraksi di laga ONE: QUEST FOR POWER yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (14/1).

Disediakan tiket gratis bagi para penggemar ONE Championship untuk menyaksikan ONE: QUEST FOR POWER. Dengan cara‎, mendaftar untuk Paket Pelatihan Personal Tatsujin Dojo mulai hari ini sampai ‎Sabtu mendatang. ‎(dkk/jpnn)