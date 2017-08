Sebelum Terbang, Ketahui Dahulu 32 Istilah Penerbangan Berikut Ini

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Tiket pesawat memang identik dengan harganya yang mahal. Tidak heran jika belum semua masyarakat Indonesia telah merasakan pengalaman naik pesawat. Padahal, menurut banyak studi yang telah dilakukan pakar transportasi, pesawat adalah moda transportasi yang paling aman.

Ya, sebagian besar lebih memilih transportasi lain yang harganya jauh lebih murah ketimbang naik pesawat, bahkan dalam perjalanan jarak jauh.

Padahal, sekarang ini tidaklah sulit untuk mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang terjangkau. Ada banyak promo tiket pesawat dan hotel murah yang diberikan oleh situs booking online Reservasi.com. Kunjungi situsnya sekarang dan dapatkan potongan harga tiket hingga Rp1 Juta tanpa minimum transaksi.

Atau mungkin Anda telah mendapatkan tiket pesawat promo dan sebentar lagi akan naik pesawat untuk pertama kalinya? Tidak perlu takut atau pun minder, yang Anda perlukan adalah mengetahui istilah penerbangan yang akan sering ditemukan nantinya.

Istilah-istilah berikut ini akan membantu Anda untuk memahami petunjuk dunia penerbangan mulai dari di bandara, boarding room, hingga di dalam kabin pesawat. Berikut daftarnya.

1. Apron: Area parkir pesawat

2. Arrival: Tempat bagian kedatangan di bandara

3. ATC: Air Traffic Controller, adalah pemandu lalu lintas udara

4. Alternate Aerodome: Bandara alternatif yang dipilih untuk mendarat ketika pesawat tidak bisa mendarat di bandara tujuan yang seharusnya.

5. Anything to declare: Pertanyaan yang biasa diajukan oleh petugas bea cukai di bandara.

6. Accompanied: Ini adalah istilah yang berarti status penumpang bayi atau anak yang berada di bawah umur dan ditemani oleh penumpang dewasa.

7. Baggage Tag: Label yang diterbitkan oleh pihak maskapai. Dalam label ini biasanya tertera informasi bandara keberangkatan, bandara tujuan, serta informasi benda yang dilabeli tersebut merupakan barang pecah belah atau bukan.

8. Boarding: Proses penumpang menaiki pesawat dari ruang tunggu Boarding Room

9. Boarding Pass: Tiket pesawat yang akan didapat setelah melalui proses check in di konter maskapai terkait.

10. Boarding Room: Ruang tunggu sebelum menaiki pesawat setelah melalui proses check in dan security check.

11. Booking: Proses melakukan reservasi atau pemesanan tiket pesawat.

12. Cabin: Kabin atau ruangan di dalam pesawat khusus penumpang.

13. Cabin Attendant: Biasa juga disebut Cabin Crew atau pramugara dan pramugari yang membantu keberlangsungan di dalam kabin pesawat.

