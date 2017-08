Tsania Marwa Baru Tahu Putrinya Suka Mengigau Panggil Nama Dirinya

Tsania Marwa. Foto Tabloid Nyata/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tsania Marwa akhirnya bisa sedikit bernafas lega karena sudah bertemu dengan dua buah hatinya, Syarief dan Shabira.

Marwa juga menceritakan, dirinya baru mengetahui putrinya selama ini selalu mengigau menyebut nama dirinya.

“Dan Umi baru tahu kalo kamu suka ngigo nangis manggil-manggil nama Umi kalau malam-malam,” ucap Marwa.

Mantan istri Atalarik Syah ini sangat sedih saat harus berpisah kembali dengan dua anaknya. Terlebih, Syarief dan Shabira terlihat berat melepaskan Marwa.

"Umi kaget kamu segitu sedihnya sampai nangis-nangis pas kita harus pisah," ungkapnya.

Dia juga minta agar putra putrinya kuat melewati cobaan yang memisahkan mereka.

"Mau siapapun atau apa pun yang menghalagi, kalau Allah sudah mementukan takdirNya, akan terjadi. Keep strong and keep praying ya my baby boy!,” tandas Marwa.(chi/jpnn)