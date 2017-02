Wihhhh DJ Steve Aoki Dukung Ahok

Dj Steve Aoki. Foto Zimbio

SHARES

jpnn.com - Euforia Pilkada serentak rupanya menjalar sampai ke luar negeri.

Salah satu Disc Jockey (DJ) dunia asal Amerika Serikat, Steve Aoki, turut bersuara untuk menyerukan dukungan terhadap salah satu paslon yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta.

"Sending love to my Jakartan friends & fans. It's an honor to get to vote for your leaders. Best of luck to @basuki_btp! #VoteAhok," tulis akun @steveaoki di akun Twitter-nya, Selasa (15/2).

Rupanya, DJ berambut panjang ini menyerukan dukungan terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

DJ yang baru saja merilis single Just Hold On yang berduet dengan personel One Direction, Louis Tomlinson ini memang sangat familiar dengan Jakarta.

Pecinta EDM pun selalu membanjiri lantai dansa tiap Steve Aoki tampil. Tercatat beberapa kali Steve Aoki manggung di beberapa kelab malam Jakarta hingga tampil di festival edm terbesar Asia, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2014 lalu.

Gegap gempita pesta demokrasi Indonesia sebelumnya juga merebak hingga mancanegara.

Kala itu pasangan Jokowi-JK mendapat dukungan dari band Metallica dan penyanyi Jazz Jason Mraz di pilpres 2014.(mg5/JPNN)