11 Wakil Indonesia yang Tersisa di Japan Open 2019, Ada yang Harus Ketemu

jpnn.com, TOKYO - Indonesia mengirim sebelas wakilnya ke 16 Besar (babak kedua) Japan Open 2019. Empat di antaranya merupakan ganda putra yakni Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya, Wahyu Nayaka / Ade Yusuf Santoso, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan.

Dua di antara mereka; Wahyu / Ade dan Ahsan / Hendra harus ketemu, bertarung demi selembar tiket perempat final.

Selain empat ganda putra, Merah Putih juga masih punya wakil di semua nomor. Tiga di tunggal putra, satu tunggal putri, satu ganda putri dan dua ganda campuran.

Babak 16 Besar Japan Open 2019 akan dimulai pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar 08.00 WIB. (adk/jpnn)

Sebelas wakil Indonesia di 16 Besar Japan Open 2019:

Tommy Sugiarto vs Wong Wing Ki Vincent (Hong Kong)

Anthony Sinisuka Ginting vs Sitthikom Thammasin (Thailand)

Jonatan Christie vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying (Taiwan)

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang)

Wahyu Nayaka / Ade Yusuf vs Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Ko Sung Hyun / Shin Baek Cheol (Korsel)

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Dong Wen Jing / Feng Xue Ying (Tiongkok)

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Chang Tak Ching / Ng Wing Yung (Hong Kong)

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja vs Marcus Ellis / Lauren Smith (Inggris)