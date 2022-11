16 Besar Piala Dunia 2022: Belanda Vs AS, Inggris Vs Senegal

jpnn.com - AL RAYYAN - Penyisihan di Grup A dan B Piala Dunia 2022 tuntas. Belanda dan Senegal menjadi wakil dari Grup A ke 16 Besar. Pada matchday ketiga grup, Selasa (29/11) malam WIB, Belanda mempermalukan tuan rumah Qatar 2-0. Baca Juga: Berikan Kejutan Buat Ekuador, Senegal Susul Belanda ke 16 Besar Piala Dunia 2022 Kekalahan itu membuat Qatar menjadi tuan rumah pertama Piala Dunia yang tak mendapat poin. Sementara itu, Belanda menjadi juara grup. Pada waktu yang sama, Senegal tampil beringas dan mengalahkan Ekuador 2-1. Baca Juga: Piala Dunia 2022: Gelandang Real Madrid Sanjung Antoine Griezmann Belanda juara grup, Senegal runner-up. Pada Rabu (30/11) dini hari WIB, Inggris dan Amerika Serikat memastikan tiket masuk ke babak gugur.