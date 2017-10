17 Tahun Berkarya, Audy Akhirnya Rilis Album The Best of

Audy Item. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com - Lama tak terdengar kabarnya, Audy Item tiba-tiba menggebrak dengan album baru berjudul The Best of Audy 17.

Wanita 34 tahun itu mengatakan bahwa dirinya memutuskan kembali sebagai tanda eksistensi. Sebab menurutnya selama ini dia tetap aktif bernyanyi.

"Banyak yang bilang saya vakum. Tapi sebenarnya masih nyanyi. Jadi album ini sebagai temu kangen dengan pendengar," kata Audy saat jumpa pers di kantor Sony Music Indonesia, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Mengenai judul album barunya, Audy mengungkapkan, dipilih untuk menandakan 17 tahun masa berkaryanya.

"Album sebelumnya juga sempat angka, waktu itu sesuai dengan umur serta tanggal. Dan kini pilih 17 tahun berkarya," jelas istri Iko Uwais yang juga salah satu aktor laga Hollywood ini.

Materi yang ada di dalam album ini adalah sebanyak 17 lagu. Di antaranya yakni 15 hits Audy yang diambil dari album-album sebelumnya. Seperti lagu Satu Jam Saja, Lama-lama Aku Bosan, Untuk Sahabat, Lagu Sendu, Arti Hadirmu, Pergi Cinta, dan lainnya.

Ditambah dengan dua lagu baru berjudul Tapi Aku, dan Lelaki Sempurna. "Lagu ini dibikin 2011, makanya nuansa musik masih lama. Rencana mau rilis 2012, tapi menikah dan sempat molor," ucap Audy.

"Sama kayak lagu Tapi Aku juga dikasih 2011. Lagu ini diciptakan Pia Utopia," imbuhnya.

Sumber : Jawa Pos