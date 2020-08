2 Selebritas Kandidat Potensial Pilgub Sulteng, Siapa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Dua selebritas menjadi kandidat potensial untuk Pilgub Sulawesi Tengah (Sulteng).

Berdasar hasil monitoring JPNN.com dan MediaWave pada periode 7 Juli - 7 Agustus 2020, metrik earned media share of voice by sentiment (EMSS) dan net sentiment (NS), Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang dikenal Pasha Ungu mendapat EMSS 58 dan NS 752.

Pasha Ungu saat ini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu.

Aktor dan musisi Aldiansyah Taher mendapat EMSS 18 dan NS 136.

Dari kalangan politikus, Ada nama Anwar Hafid. Mantan Bupati Morowali dua periode ini mendapat EMSS 15 dan NS 37.

Anwar Hafid merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng.

Kandidat potensial lainnya Rusli Baco Daeng Palabbi (Wakil Gubernur Sulteng), Rusdi Mastura (mantan Wali Kota Palu-politikus Partai NasDem).

Ahmad M Ali (Bendahara Umum Partai NasDem). Dari kalangan birokrat, Hidayat Lamakarate (Sekda Sulteng) juga masuk nominasi.