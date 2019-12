2 Siswa Fatih Bilingual School Tampil Gemilang di Olimpiade Penelitian di Korsel

jpnn.com, JAKARTA - Dua siswa Fatih Bilingual School yakni Aqil Naufal Syahrul dan Muhammad Syafiq Akbar tampil gemilang pada olimpiade bidang penelitian dan proyek sains SIIF di Seoul, Korea pada 27-30 November 2019.

SIIF (Seoul International Invention Fair) merupakan program pameran dan kompetisi penemuan serta inovasi tahunan yang diselenggarakan oleh KIPA (Korea Invention Promotion Association).

Lewat proyek inovasi dengan judul ‘Moss as a Substitute for the Main Substance in Deodorant, keduanya berhasil meraih Bronze Medal.

Mereka bersaing dengan ratusan tim dari 27 negara, yaitu Bahrain, Bangladesh, China, Kroasia, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Iran, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Oman, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam dan Indonesia.

"Yang lebih membanggakan lagi adalah tim Fatih Bilingual School juga mendapatkan Special Award dari NRCT (National Research Council of Thailand) atas pencapaian proyek penelitian mereka," kata Nurhadi Hafman, Management Advisor Fatih Bilingual School dalam pernyataan resminya, Sabtu (30/11).

Hal tersebut menjadi obat bagi segala persiapan dan proses penelitian yang mereka lakukan. Mulai dari kajian literatur, pengambilan sampel, ekstraksi, hingga pengujian di laboratorium mikrobiologi di bawah bimbingan guru Fatih Bilingual School, Mr. Manda Edy Mulyono.

Baca Juga: STEMS Expo jadi Ajang Siswa Fatih Bilingual School Mengaplikasikan Teori

Sebelumnya Aqil dan Syafiq telah mendapatkan penghargaan Silver Medal pada ajang serupa di Singapura yakni AIGC (Advanced Innovation Global Competition) pada 15-17 November 2019 di Nanyang Technical University, Singapore.

Mereka berhasil bersaing dengan banyak tim dari berbagai negara, seperti: Ukraina, Cina, Iran, Jepang, Thailand, Filipina, Vietnam dan Malaysia.