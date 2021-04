2 Tahun Pindah Keyakinan, Salmafina Enggak Nyaman Ditanya Soal ini

jpnn.com, JAKARTA - Salmafina Sunan merasa tidak nyaman mendapat pertanyaan soal puasa oleh netizen.

Sebab, sudah dua tahun putri pengacara Sunan Kalijaga itu pindah keyakinan dari muslim ke nasrani.

Mantan istri Taqy Malik ini mengaku dalam dua tahun terakhir setiap bulan Ramadan dia selalu mendapat pertanyaan tersebut.

Tahun lalu, dia sengaja tidak menanggapinya lantaran menilai pertanyaan tersebut masih wajar.

“Mungkin mereka yang tanya ketinggalan berita, atau memang gak tau, atau memang iseng tanya,” tulis Salmafina lewat Instagram Story miliknya.

Menurut Salma, pertanyaan tersebut terasa aneh dan tidak perlu disampaikan.

“Menurutku ini same thing as my fellow Christian nanyain masih ke gereja gak? Keduanya gak sopan to me and i feel nggak nyaman ditanyain seperti itu. And regarding the puasa, of course tidaklah,” paparnya.

Wanita 21 tahun ini lantas meminta netizen membandingkan untuk menanyakan apakah masih merayakan Natal kepada mereka yang mualaf.