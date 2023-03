20 Tahun Berkarier, Maliq & D’Essentials Gelar Konser Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Maliq & D’Essentials memperingati usia ke-20 tahun pada 2023 ini.

Dalam rangka memaknai sebuah perjalanan yang berharga, Maliq & D’Essentials siap menggelar konser tunggal perdana bertajuk Konser 20 Tahun Maliq & D’Essentials pada Minggu, 14 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Para personel yakni Angga, Widi, Indah, Jawa, Lale, dan Ilman sudah mulai rutin latihan di studio baru Mad Haus.

Demi konser tersebut, Maliq Maliq & D’Essentials menyiapkan sebanyak 25 lagu.

Adapun lagu-lagu terpilih dari album penuh 1st hingga album mini RAYA.

"Dalam konser ini, kami mencoba untuk mengemas dan merayakan 20 tahun perjalanan Maliq & D’Essentials. Sebenarnya bukan hanya perjalanan kami saja, ini perjalanan kami dan pendengar" kata Widi dari Maliq & D’Essentials, Senin (6/3).

Maliq & D’Essentials menjual tiket konser dengan mengadopsi nama-nama dari album yang pernah dirilis sepanjang karier.

Antara lain, kategori tiket Konser 20 Tahun terdiri dari 1st, Sriwedari, RAYA, Free Your Mind, Musik Pop, dan The Beginning Of A Beautiful Life.